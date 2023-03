Dongmo vai defender o título em Istambul

Duas em três. Auriol Dongmo e Jéssica Inchude apuraram-se nesta quinta-feira para a final do lançamento do peso dos Europeus de pista coberta, que se estão a realizar em Istambul, enquanto Eliana Bandeira ficou de fora.

Como era esperado, a qualificação decorreu sem qualquer problema para Dongmo, campeã há dois anos nos Europeus de Torun. A atleta do Sporting garantiu a qualificação com um primeiro lançamento a 18,51m, uma de duas a fazerem marca directa – a outra foi aquela que se espera ser a grande rival de Dongmo na final desta sexta-feira, a neerlandesa Jessica Schilder, única da qualificação a lançar acima dos 19 metros (19,18m).

Dongmo terá a companhia na final de Jéssica Inchude, que fez o sétimo melhor lançamento das qualificações na sua primeira tentativa (17,92m), com dois nulos nos seus dois restantes ensaios. Já Eliana Bandeira fez dois nulos nos dois primeiros, marcando 17,23m no terceiro lançamento, ficando bem longe do acesso à final – a oitava qualificada, a moldova Dimitriana Bezede, fez 17,90.

Dongmo e Inchude juntam-se a Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira no lote de portugueses qualificados para as finais deste Europeus indoor. Um grupo no qual também está Mariana Machado, que conseguiu aceder à final dos 3000m. A filha da antiga fundista Albertina Machado foi oitava na primeira série e falhou o acesso directo (qualificavam-se as seis primeiras), mas conseguiu a repescagem por tempo no conjunto das duas séries – foi a 15.ª e última qualificada, com 9m07,78s.

A fundista do Sp. Braga foi a única portuguesa a qualificar-se nas provas de pista no primeiro dia de competição em Istambul. Isaac Nader tinha algumas expectativas nos 1500m, mas foi penúltimo na sua série (onde tinha a companhia do campeão olímpico Jakob Ingebrigtsen) e falhou a repescagem por tempos (3m52,73s).