Os Quadra preparam novo álbum e estreiam-no com a pop dançante de Tropicália

Os bracarenses Quadra estão a preparar um novo álbum, que prometem para o segundo trimestre de 2023, pouco antes de actuarem no festival Primavera Sound Porto, a 10 de Junho. A antecipá-lo, estreiam esta sexta-feira um single, com videoclipe, que segundo o texto que o anuncia, “viaja do frio das relações intensas até ao calor dos trópicos”. Chamaram-lhe Tropicália (sem qualquer relação com o célebre movimento brasileiro da década de 60 do século passado) e conta com a voz de Miguel Santos, dos também bracarenses Omie Wise. O videoclipe, realizado por Tiago Cunha, foi rodado em Roterdão, nos Países Baixos, com Roberta Romeri, Rob Kavanagh e Sam Wullems.

Formado inicialmente como quarteto, em 2016, o grupo passou depois a quinteto e é hoje constituído por Hugo Couto (bateria), Sílvio Ren (guitarra), Sérgio Alves (baixo), Lucas Palmeira (sintetizadores) e Gonçalo Carneiro (guitarra). Gravou um primeiro disco, um EP homónimo, em 2017, seguindo-se-lhe em 2018 um primeiro álbum, Cacau, que lhes abriu as portas de vários festivais (Vodafone Paredes de Coura, Indie Music Fest, Gerês Rock Fest e outros). Um ano depois, em 2019, gravaram na Mobydick Records um segundo álbum, Chili, resultante de uma residência artística no espaço gnration, em Braga. Sendo de raiz um grupo instrumental, os Quadra contaram em Chili com a voz de Rita Sampaio.

Desde então, já lançaram três singles: Unidade (2020), Versus (2020) e Puro Ouro (2021). A apresentação ao vivo do novo álbum, segundo a promotora Bazuuca, já tem na mira, ou na agenda, o Porto (o já citado Primavera Sound), Lisboa (Musicbox), Braga e Aveiro.