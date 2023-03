Novas regras da movida no Porto: “É a mesma praça mas uns têm de fechar mais cedo do que outros”

Na Rua dos Mártires da Liberdade, na Baixa do Porto, na zona onde esta artéria se encontra com a Rua das Oliveiras, já no Largo de Alberto Pimentel, está um grupo de pessoas numa esplanada e outro de pé. São quase 23h, é quarta-feira, e, como acontece todas as semanas, arranca uma fase da noite do Porto de maior afluência de gente nas ruas e dentro de portas de bares e discotecas, que se prolonga em crescendo até ao fim-de-semana.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt