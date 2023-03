“Arrendamento forçado para casa devolutas é justo”, defende PS

Oposição criticou medidas do plano Mais Habitação do Governo. Esquerda diz que está a ajudar à especulação; direita afirma que está a atacar a propriedade privada.

A deputada Maria Begonha, ex-líder da Juventude Socialista, defendeu nesta quarta-feira as medidas do pacote da habitação apresentadas pelo Governo há duas semanas, nomeadamente as de arrendamento coercivo de imóveis privados, com a necessidade e o interesse público de responder à crise da habitação - para a qual, admitiu a dada altura, também terão contribuído alguns executivos do PS.