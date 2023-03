O animal de Joana Aguiar: “A Blackie sabe sempre quando preciso de mais atenção”

“Na minha família sempre tivemos muitos animais, eles sempre foram muito importantes para nós e isso devo-o à minha avó. Ela teve a possibilidade de adoptar vários cães e convivemos muito com eles. Lembro-me que o primeiro cão com quem tive mais contacto foi a Easy, uma cadela muito especial que nos acompanhou durante cerca de 17 anos.

Neste momento, tenho dois cães e uma cadela, todos adoptados: o Lucky, que está comigo há 14 anos, o Charlie ,que chegou há oito, e, há cerca de dois anos e meio, juntou-se a Blackie, uma cadela muito extrovertida, brincalhona, carinhosa e muito sensível. Adora contacto com pessoas e pede muito mimo e atenção. É uma cadela muito sensível, percebe-me muito bem e sabe sempre quando preciso de mais atenção ou de me distrair. É muito bonito perceber a forma com que eles nos conseguem ler.

Costumo ir com ela para a praia. Andamos, corremos e muitas vezes jogamos futebol ou à pinha juntas. Uma coisa que a Blackie adora fazer é buracos na terra, tanto que no Verão passado escavou um enorme no quintal e escondeu-se lá dentro durante uma tarde. Andei horas a chamar por ela, preocupada, e no fim do dia apareceu cheia de terra no pêlo, como se nada tivesse acontecido.

É uma cadela muito tranquila e que adora conviver com outros cães, mas também tem um lado muito rebelde. Está sempre a tentar chamar a atenção e vai roubando algumas das minhas coisas.

Vivo momentos bons todos os dias com os meus animais e, felizmente posso dizer que ainda não tive nenhum susto com eles. São os meus verdadeiros companheiros e são todos muito especiais. Cada um à sua maneira, todos têm a capacidade de me mostrar, diariamente, o que é amor incondicional. São animais felizes com uma vontade enorme de dar amor e alegria a uma casa.

Foto Blackie é a mais recente cadela de Joana Aguiar Joana Aguiar | instagram

Algo que também gostava é de continuar a adoptar cães, mas apenas sempre que tiver oportunidade e condições para tal.

Acho importante que se fale em adopção responsável. Sem dúvida que é a melhor coisa do mundo ter animais e vê-los tornarem-se parte integrante da família e grandes companheiros de vida, mas requer gestão de tempo e organização pessoal, por isso só o farei quando sentir que consigo retribuir o amor que eles nos dão.”

Joana Aguiar Actriz;

24 anos;

Foi uma das protagonistas da novela da SIC Amor Amor e, posteriormente, Flor sem Tempo, também na SIC;

Tem uma irmã gémea, também actriz, Inês Aguiar;

Instagram.

Depoimento construído a partir de entrevista por email.