Madeira: visitar o miradouro do cabo Girão vai custar dois euros a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, vai ser preciso pagar para visitar o miradouro do cabo Girão, o mais icónico da ilha da Madeira e "um dos mais altos do mundo", situado a 580 metros acima do nível do mar, com vistas amplas sobre o recorte das falésias e um chão de vidro, inaugurado em 2012, que nos deixa suspensos sobre o quadriculado das fajãs.

O governo regional já tinha anunciado que ia avançar com a cobrança de entradas e o preço foi estabelecido em portaria no final de Dezembro do ano passado: dois euros por adulto, estando isentos de pagamento os residentes na Região Autónoma da Madeira e as crianças até aos 12 anos (inclusive).

Agora, foi revelada a data em que a medida entra em vigor. "Estando o processo de cobrança de entradas no Cabo Girão em vias de conclusão, informa-se que, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de Março, o acesso àquele espaço passará a ser pago", indica a Secretaria Regional das Finanças em comunicado.

A nota de imprensa recorda que a cobrança de entradas no miradouro do Cabo Girão "enquadra-se na política de preservação e rentabilização do Património Público Regional e tem como objectivo valorizar e proteger um dos mais representativos pontos turísticos da região".

No documento que afixa as tarifas a cobrar refere-se, entre outros argumentos, que "o incremento da actividade turística" nos últimos anos tem "colocado alguns locais do património natural madeirense numa situação de elevada pressão, o que se verifica com particular intensidade no miradouro do cabo Girão". "Este aumento de procura, a acontecer de forma desregrada, pode ter impactos negativos, quer para a própria actividade turística quer para os múltiplos valores existentes na área", acrescenta.

As receitas resultantes da cobrança de entradas no miradouro "serão tendencialmente canalizadas para a manutenção e valorização de espaços com relevância turística", adianta, ainda, a portaria.

Em comunicado, a Secretaria Regional das Finanças sublinha que "os madeirenses e porto-santenses continuarão a usufruir do acesso gratuito ao emblemático miradouro, bastando que se registem, antecipadamente, na plataforma Simplifica".

"Todos os actuais utilizadores do Simplifica com certificado de residência activo - necessário para beneficiar do subsídio social de mobilidade Porto Santo - já receberam ou receberão, de forma automática, no e-mail associado ao seu registo no portal, a actualização desse certificado para a versão de cartão de residente, que permitirá [...] aceder gratuitamente ao cabo Girão", explica o executivo madeirense. O cartão de residente pode ser impresso ou guardado de forma electrónica.

O governo regional refere também que "enquanto o processo de adaptação da acessibilidade à plataforma do miradouro, para pessoas com mobilidade reduzida, não estiver concluído - o que se estima para breve -, a entrada não será cobrada a quem se enquadrar nesta disposição".