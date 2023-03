A antiga Pousada de Juventude de Cerveira vai ser um hostel

Ao longo de quase duas décadas, o icónico edifício localizado no centro histórico de Vila Nova de Cerveira acolheu a Pousada de Juventude. Foi depois república de artes e espaço expositivo, até ficar sem utilização. Agora, a autarquia anunciou que vai concessioná-lo para a exploração de um hostel.

De acordo com o comunicado de imprensa, a "concessão permite a Vila Nova de Cerveira ver renascer mais um equipamento hoteleiro, salvaguardando património edificado de referência", que deverá vir a "integrar a rota dos Caminhos de Santiago".

A medida vai ao encontro da estratégia delineada pela autarquia no âmbito da promoção turística, "proporcionando mais e melhores condições de pernoita em Vila Nova de Cerveira, ao mesmo tempo que se contribui para potenciar uma maior dinâmica e movimento no centro histórico", afirma o presidente da autarquia, Rui Teixeira, em comunicado.

De acordo com o município, a abertura do concurso público para a concessão da exploração da antiga Pousada de Juventude foi aprovada, na terça-feira, por unanimidade, durante a primeira reunião de câmara descentralizada do actual executivo, realizada na Freguesia de Cornes. O contrato de concessão será por 30 anos, pelo valor base de 531 mil euros.

Foto Antigo edifício da Pousada de Juventude de Vila Nova de Cerveira CM Vila Nova de Cerveira

Depois de quase duas décadas, a Pousada de Juventude foi transferida em 2008 para um novo equipamento, que "resultou da adaptação e ampliação da antiga escola primária de Vila Nova de Cerveira". O antigo edifício, "com uma área total de 410 metros quadrados", foi "convertido em República das Artes, uma residência para estudantes de arte, e, ultimamente, albergava um espaço expositivo a cargo da Associação Projecto - Núcleo de Desenvolvimento Cultural".

Actualmente, no entanto, "encontra-se sem qualquer utilização, e com necessidade de intervenção estrutural, quer a nível interior quer exterior". Essa intervenção, "de acordo com as condições de concessão aprovadas, será da inteira responsabilidade do concessionário, respeitando algumas das condicionantes previamente delineadas de forma a salvaguardar um património edificado de referência".

Com obras "a iniciar-se até Dezembro de 2024, o concessionário a quem for adjudicado o concurso público obriga-se ao pagamento de uma renda global, pelo período de concessão de 30 anos, num valor que corresponde, no mínimo, ao preço base mensal de 1500 euros".

As propostas deverão ser entregues no serviço de atendimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, até às 16h, de 17 de Março.