Lucro da EDP sobe 6% e atinge 871 milhões em 2022

O resultado líquido recorrente da EDP subiu 6% em 2022, para 871 milhões de euros. A empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade atribui o aumento do lucro ao “bom desempenho das operações internacionais, sobretudo da actividade de energias renováveis na Europa e nas operações de redes de electricidade no Brasil”.

Já em Portugal, “a seca extrema” que se verificou no “período de 12 meses terminado a Setembro de 2022”, fazendo do “ano hidrológico 2021/22, o terceiro mais seco desde 1931, penalizou fortemente os resultados da EDP”, afirma administração da empresa em comunicado ao mercado.

Apesar das fortes chuvas na recta final de 2022, que permitiram que as albufeiras sob gestão do grupo recuperassem os níveis de armazenamento para valores acima da média (na ordem dos 70%), melhorando “as perspectivas de produção no início de 2023”, o contributo de Portugal para as contas consolidadas de 2022 foi negativo em 257 milhões de euros.

O resultado líquido atribuível a accionistas da EDP subiu 3%, para 679 milhões de euros, detalha a empresa na apresentação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações aumentou 21% e atingiu 4522 milhões de euros. Trata-se de uma subida de 15% excluindo variações cambiais, devida ao “forte contributo do crescimento na EDP Renováveis e nas redes de electricidade no Brasil”.

Na terça-feira, a EDP Renováveis anunciou um aumento de 2% dos lucros em 2022, para 671 milhões de euros.

Em Dezembro, a dívida líquida da EDP totalizava 13,2 mil milhões de euros, um aumento de 1,7 mil milhões de euros que, de acordo com a empresa, "reflectem principalmente a aceleração do investimento, sobretudo em renováveis e redes de electricidade, e a apreciação do real brasileiro e do dólar norte-americano".

O comunicado enviado à CMVM adianta que o conselho de administração executivo irá propor aos accionistas, liderados pela China Three Gorges, a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2022, "no valor de 0,19€ por acção, em linha com o ano anterior e com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 21-25 [anos de 2021 a 2025]".