Avey Tare constrói espíritos folk animados por tecnologia

7s, o quarto álbum em nome próprio do membro dos Animal Collective, voga entre melancolia nocturna, deslumbramento com o espaço natural e sonho de olhos postos no cosmos.

“We all came out to see the sun”, dirá Avey Tare à segunda canção, guitarra transformada, excertos de voz trabalhadas como ritmo, espírito folk animado por tecnologia. “Happy to be carefree”, cantará mais à frente na sua voz filtrada, como que ecoando de um ponto distante. É música feita matéria onírica, são sons estelares de origem indefinida, ritmo enquanto stomp delicado, sintetizadores que sibilam como a guitarra slide de Syd Barrett, guitarras transformadas em vagas sonoras, como nos momentos mais espaciais de Michael Rother nos Neu!.