Já é possível fazer as formações WSET em Viseu, no Solar do Vinho do Dão

Os cursos do Wine & Spirit Education Trust em Viseu são da responsabilidade da Plansel Wine School, que orientará as formações na casa da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.

São quatro os níveis de formação Wine & Spirit Education Trust e em Portugal apenas uma mancheia de entidades estava acreditada a ministrar estes cursos — que, ensino superior à parte, são os segundos mais respeitados no mundo do vinho; o primeiro é o programa do Instituto dos Masters of Wine. E em Viseu ainda não havia a possibilidade de fazer uma destas formações. Até agora.

A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão acreditou-se para receber em casa, no Solar do Vinho do Dão, onde tem sede, o WSET, numa parceria com a Plansel International Wine School, que orientará os cursos.

Nos diferentes níveis de formação, os formandos ficam aprendem a provar com método — através da técnica sistemática de prova de vinho —, ficam a conhecer castas, colheitas, produtores e aromas típicos de determinada variedade ou perfil, falam de certificação e 'viajam' até às principais regiões vitivinícolas mundiais.

As formações WSET são para curiosos do vinho, mas também para quem trabalha no sector e lida com vinhos. Pode ser num restaurante ou num hotel, numa unidade de enoturismo ou numa garrafeira.

Já em Abril, informa a CVR do Dão, em comunicado, o Solar do Vinho vai receber os dois primeiros níveis: Nível I dia 19 de Abril, das 9h às 18h, com exame no final do dia (275 euros); Nível II, dia 20 a 22 de Abril, três dias, das 9h às 18h, exame no final do terceiro dia (700 euros). Quem fizer os dois cursos seguidos, de 19 a 22, tem desconto (925 euros).

No Porto, os cursos WSET estão disponíveis na Direct Wine e na The Wine School do World of Wine (Gaia), na Grande Lisboa na Saber do Vinho (Seixal) e em Coimbra na The Wine House.