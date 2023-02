Excerto de um dos capítulos do romance Uma Herança, de Miguel Bonnefoy

Vencedor do Prémio dos Livreiros Franceses, este é o terceiro romance do escritor francês, que cresceu na Venezuela e em Portugal e vive actualmente em Berlim. Esta terça-feira chega às livrarias.

Lazare Lonsonier estava a ler no banho quando a notícia da Primeira Guerra Mundial chegou ao Chile. Nessa época, tinha ganho o hábito de folhear o jornal francês, a doze mil quilómetros de distância, mergulhado numa água perfumada por cascas de limão, e, mais tarde, quando regressou da frente com metade de um pulmão, tendo perdido dois irmãos nas trincheiras do Marne, nunca conseguiu realmente separar o aroma dos citrinos do dos obuses.