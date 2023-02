Março começa com frio em quase todo o país. Temperaturas podem chegar aos -6ºC

Todos os distritos de Portugal continental (menos um) estarão sob aviso amarelo por causa do tempo frio, com -6ºC de mínima na Guarda. Nos Açores há avisos por causa da depressão Kamiel.

Dezassete dos 18 distritos de Portugal continental estão a partir desta terça-feira e até quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso até às 10h de quinta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h e as 21h desta terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

-6 graus Celsius é a temperatura mínima prevista para o distrito da Guarda nesta quarta-feira; em Bragança, a mínima poderá chegar aos -5 graus Celsius

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Arrefecimento nocturno e temperaturas negativas

Segundo o site do IPMA, as temperaturas mínimas podem chegar aos -6ºC na Guarda (com máximas de 4ºC) e aos -5ºC em Bragança (com máxima de 9ºC) já na quarta-feira, dia 1 de Março. No Porto, a mínima será de 3ºC na quarta-feira e terá 12ºC de máxima; já em Lisboa estão previstos 5ºC de mínima e 14ºC de máxima.

Antes disso, o IPMA prevê para esta terça-feira no continente tempo frio com céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, e sendo por vezes forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para formação de geada, em especial no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento nocturno e pequena descida de temperatura, sendo mais significativa da mínima.

Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade no início da tarde, aguaceiros em geral fracos, mais prováveis nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã, vento fraco a moderado e pequena descida das temperaturas.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 13 e os 20 graus Celsius e no Porto Santo entre os 13 e os 18 graus.

O IPMA colocou também sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores devido à agitação marítima e ao vento, e São Miguel e Santa Maria devido à precipitação, resultante da depressão Kamiel.