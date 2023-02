IL cria equipa para acompanhar revisão estatutária e aprova redução de quotas

A redução da quota de 60 para 40 euros e a criação de uma equipa para acompanhar a revisão estatutária da IL foram decisões do Conselho Nacional que, segundo o presidente liberal, decorreu este domingo em “clima muito positivo”.

Cerca de um mês após a Convenção Nacional na qual Rui Rocha foi eleito presidente da IL, o novo Conselho Nacional do partido reuniu-se este domingo pela primeira vez em Coimbra, tendo o presidente liberal afirmado, no final, à agência Lusa que o “sentimento de união e de foco” nos objectivos da IL de que “já tinha tido vários exemplos ao longo deste mês” foi confirmado nesta reunião.

“No balanço global e pensando, por exemplo no processo de revisão estatutária, houve um clima muito positivo. Havia mais do que uma proposta em cima da mesa para gestão deste processo de revisão estatutária e acabou por ser consensualizada uma versão que inclui aquilo que os conselheiros nacionais consideraram partes das propostas que eram úteis”, destacou.

Assim, segundo Rui Rocha, é agora “constituída uma equipa que vai acompanhar esse processo de revisão estatutária”, tendo sido no domingo feita a votação do grupo no que diz respeito ao Conselho Nacional, ao qual se vão juntar elementos de outros órgãos do partido.

“Estamos a falar de um horizonte temporal que tem, por um lado, de acomodar as necessidades que se trate de um processo ponderado e maduro, com ampla discussão, mas que desejavelmente deveria ter um horizonte de conclusão até ao final do ano”, explicou.

De acordo com o presidente da IL, este trabalho terminará “lá mais para o final do ano com uma convenção plenária de revisão estatutária”, havendo até lá um “conjunto de passos que prevêem que o processo seja alargado, participado e com contributos dos diferentes órgãos e dos membros da IL”.

“Foi também aprovada a redução da quota mínima de 60 euros para 40 euros, tal como também constava da moção de estratégia e com uma votação muito expressiva nesse sentido. Trata-se de cumprir um compromisso expresso na moção de estratégia”, acrescentou ainda.

Questionado sobre a alteração da fórmula de distribuição do valor das quotas pelos núcleos com o objectivo de “reforçar a sua autonomia financeira” – também inscrito na sua moção – Rui Rocha explicou que isso será “um segundo passo que fará parte do orçamento que será apresentado num próximo Conselho Nacional”.

A reunião deste órgão máximo entre convenções começou com a eleição de Nuno Santos Fernandes como presidente da Mesa do Conselho Nacional da IL, com 48 votos num universo de 75 votantes, regressando ao cargo que ocupou entre 2017 e 2020.

Rui Rocha explicou que foi apresentada uma única lista com três pessoas da então lista L – que lhe era afecta – e uma quarta da então lista S.

“O actual presidente da mesa manifestou, durante a discussão, que foram feitos convites a pessoas de outras listas que entenderam não participar”, adiantou.

Assim, para além de Nuno Santos Fernandes na presidência do órgão, o vice-presidente será Pedro Ferreira (lista L), 1.ª secretária será Joana Sousa (lista S) e Sílvia Abreu (lista L) como 2.ª secretária, segundo informação adiantada pelo partido à Lusa.

O deputado Rui Rocha foi eleito em 22 de Janeiro o novo presidente da IL, sucedendo no cargo a João Cotrim Figueiredo, que o apoiou desde a primeira hora nesta disputa.

A moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançou 51,7% dos votos, enquanto a lista da deputada Carla Castro tido 44% dos votos e a do conselheiro nacional José Cardoso 4,3% dos votos.