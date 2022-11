Iniciativa Liberal escolhe novo líder a 21 e 22 de Janeiro

O novo líder da Iniciativa Liberal (IL) será escolhido na Convenção Nacional de 21 e 22 de Janeiro, em Lisboa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte partidária. Esta foi a única decisão conhecida da reunião do Conselho Nacional do partido, em Coimbra, que prosseguiu noite adentro.

A data da eleição do sucessor de João Cotrim de Figueiredo estava prevista para Dezembro mas foi, assim, adiada para Janeiro depois de se ter considerado dar mais tempo às candidaturas. Os conselheiros nacionais da IL tinham em cima da mesa igualmente a escolha do local e sobretudo a aprovação de um regulamento da Convenção, o órgão máximo do partido onde será eleita a comissão executiva e o seu presidente.

Actualmente, podem votar todos os membros da Iniciativa Liberal, mas é preciso saber, por exemplo, se será determinado um período de nojo a novos militantes, o que condicionará o número de elementos com capacidade de voto.

Um dos pontos em discussão em torno dos estatutos do partido, que deverá ser revisto, incide sobre o peso que a comissão executiva tem no conselho nacional. Actualmente, os membros da comissão executiva têm assento (e direito de voto) no conselho nacional, mas isso pode vir a ser alterado.

Ambos os candidatos à liderança da IL, Carla Castro e Rui Rocha, parecem convergir na necessidade de reduzir o peso das inerências. Carla Castro defendeu uma comissão executiva mais reduzida cujos membros “não tenham voto” no conselho nacional, enquanto Rui Rocha reiterou que esta “é uma das questões relevantes” para o futuro da IL.

Desde que João Cotrim de Figueiredo, eleito líder em 2019, anunciou que deixaria a liderança da IL em Outubro passado, que dois candidatos (ambos deputados e membros da comissão executiva) se posicionaram para o próximo ciclo do partido. Rui Rocha, licenciado em Direito e que participou na candidatura presidencial de Tiago Mayan Gonçalves, recebeu desde logo o apoio de Cotrim e isso causou polémica interna. Um dia depois, Carla Castro, doutorada em gestão, assumiu ser também candidata, sendo apontada como pertencente a uma ala mais clássica.

Novos temas na agenda

Em entrevista à edição de sexta-feira do semanário Sol, a candidata defende que a Iniciativa Liberal “não pode ser só associada à parte da fiscalidade” e que “tem de ir para outros territórios, nomeadamente económicos e sociais”, bem como adoptar bandeiras sociais para “temas que não têm sido colocados em cima da mesa”. Um dos exemplos que apontou foi a liberalização das drogas leves.

Carla Castro sustentou haver “uma continuidade nos valores”, mas admitiu haver “ruptura” na forma de gerir o partido. “É preciso ter uma gestão mais descentralizada, participativa e avançar com um conjunto de reformas concretas”, disse a deputada.

Rui Rocha defendeu igualmente que o partido deve explorar outros temas mas, em entrevista ao Expresso, na semana passada, apontou outras prioridades como a “habitação, a mobilidade, a segurança, a resposta à crise energética” e “a revitalização do interior”. “Estes objectivos permitem alargar essa base para quem a IL fala ou quer falar”, disse, assumindo ser o “fiel depositário” da herança de Cotrim e do anterior líder Carlos Guimarães Pinto.

O ex-director de recursos humanos assumiu ter uma proposta de “continuidade, da equipa, de parte significativa do grupo parlamentar, de pessoas que acompanharam o sucesso” e que “sabem como se criou o sucesso da IL e que são capazes de o replicar. A isso, o candidato quer acrescentar “alguma renovação” e “algumas novas” ideias ou ideias que devem ser fortalecidas”.

Entre os oito deputados da bancada parlamentar eleita em Janeiro deste ano, Rui Rocha conquistou o apoio de Bernardo Blanco, Patrícia Gilvaz e de Joana Cordeiro, além de Cotrim de Figueiredo.

Nem Carlos Pinto Guimarães nem Rodrigo Saraiva, líder da bancada, se pronunciaram sobre os candidatos. Já o primeiro presidente da IL, Miguel Ferreira da Silva, anunciou que está com Carla Castro.

A deputada tem também o apoio de Tiago Mayan Gonçalves, e do economista Ricardo Arroja, que foi o cabeça de lista do partido às europeias de 2019.

Na hora de sair, o líder demissionário defendeu que a IL precisa de uma atitude “mais combativa” e “popular”, tendo argumentado que não era “a pessoa ideal para a corporizar”.

Com a saída inesperada de Cotrim, o calendário eleitoral interno da Iniciativa Liberal é antecipado um ano. Na última convenção, em Dezembro de 2021, a lista única de João Cotrim de Figueiredo à comissão executiva da IL foi eleita com 94% dos votos, sendo assim o presidente reeleito para um novo mandato à frente dos destinos liberais.

O antigo presidente do Instituto de Turismo foi o terceiro líder da IL desde a fundação do partido em 2017. Os liberais escolhem agora o quarto presidente em cinco anos de existência.