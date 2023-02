Charlie e a fábrica de conteúdos

A notícia chegou-nos tão fácil de montar como uma estante da Ikea: todos os componentes com formas familiares, sem ângulos obtusos, um manual de instruções invisível. O Telegraph revelou no passado domingo que edições futuras dos livros de Roald Dahl — autor de clássicos infantis como Matilda e Charlie e a Fábrica de Chocolate — vão ser publicadas com extensas alterações, de forma a respeitar as sensibilidades contemporâneas. Personagens vão deixar de ser “gordas” e passar a ser “enormes”, “homens-nuvem” transformam-se em “pessoas-nuvem”, a Sra. Twit é promovida de “bestialmente feia” a meramente “besta”.

