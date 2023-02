Pedro Martins de Lima (1930-2023), o surfista que teve as ondas de Portugal só para ele

Uma prancha de cortiça, ceroulas e uma camisola de lã. Foi assim que Pedro Martins de Lima se lançou ao mar pela primeira vez — um miúdo de 16 anos a fazer em Portugal aquilo que nunca ninguém antes tinha feito. Por ser o primeiro, como escreveu a jornalista Joana Stichini Vilela no livro LX60, “teve as ondas do país só para ele” durante quase 20 anos. E também por isso lhe chamaram o “pai do surf português”. Mas a vida de Pedro Martins de Lima, que durou quase um século, foi muito mais do que o surf e foi bem para lá de Portugal e das suas ondas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt