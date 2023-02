Providência cautelar trava obras do resort da filha do fundador da Zara em Tróia

Providência cautelar deu entrada no Tribunal Administrativo de Beja, no dia 22 de Fevereiro, tendo a mesma sido aceite no dia seguinte.

A Plataforma Dunas Livres, através da Associação Dunas Livres, deu entrada de uma providência cautelar, no Tribunal Administrativo de Beja a 22 de Fevereiro, para parar com urgência as obras no terreno dunar de Tróia, nas Unidades Operativas de Planeamento (UNOP 7 e 8), onde se iniciaram trabalhos de urbanização para o Conjunto Turístico “Na Praia”. Em causa está o resort de luxo da filha do fundador da Zara.

Ao que o PÚBLICO apurou, a juíza Ana Casa Branca deferiu a providência cautelar no dia seguinte, a 23 de Fevereiro de 2023. Isto significa que a licença de urbanização fica assim suspensa temporariamente, tendo as obras de loteamento de parar imediatamente.

As organizações como as que constituem a Plataforma (Associação Dunas Livres, Quercus, ZERO, LPN, Geota, SPECO, SPEA, Ocean Alive, Sciaena e Associação Íris) têm contestado estas obras, alegando que as mesmas têm “impactos muito significativos sobre os sistemas ecológicos, além de riscos costeiros, pressão sobre recursos hídricos, solos, ar, paisagem”.

De acordo com a Providência Cautelar, em causa “estão 200 hectares de habitats raros e sensíveis mas muito ricos em biodiversidade, com várias espécies de flora protegidas, com endemismos locais constantes da Directiva Habitats/Rede Natura 2000, no último troço de costa selvagem do país”.

A Dunas Livres alega que “o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já verificou uma destruição de valores naturais protegidos, em desrespeito pela Declaração de Impacte Ambiental que delimitou núcleos de vegetação que não poderiam ser mexidos, o que motivou a abertura de um processo de contra-ordenação contra as empresas promotoras”.

Este projecto turístico, que terá um investimento de 200 milhões de euros, prevê a construção de um hotel e três aldeamentos de cinco estrelas, num total de 506 camas.