Hong Sang-Soo “desfocado”, ou a imagem perfeita da Berlinale 2023

Sabe-se neste sábado o palmarés de uma edição com demasiados filmes e poucos filmes extraordinários – uma edição algo desfocada, tal como o novo filme do cineasta coreano, in water.

Berlim encerra a sua edição 2023 com o anúncio, ao fim da tarde neste sábado, do palmarés escolhido pelo júri presidido pela actriz Kristen Stewart. Uma edição que parece só ter começado a ganhar velocidade a partir de meio mas que, em qualquer caso, terá expressado um problema curioso: um excesso de oferta, com três dezenas de obras a partilhar as competições principal e Encounters, com os filmes repartidos segundo uma lógica que nunca provou ser inteiramente clara.