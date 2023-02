Um ano de guerra: a Ucrânia antes e depois da invasão russa

Os fotógrafos da EPA captaram as ruas da capital ucraniana, para mostrar como elas eram e estão — antes e depois da invasão.

Na véspera de se assinalar um ano da invasão russa na Ucrânia, a ONU estima que tenham morrido oito mil civis. Segundo o relatório do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, foi em Donetsk que se confirmou o maior número de civis mortos e feridos (3800 e 6000, respectivamente), seguido de Kharkiv (924 mortos) e Kiev e arredores (955).

Os estragos patrimoniais são também cicatrizes de uma guerra que ainda não tem fim à vista. Os fotógrafos da EPA captaram as ruas da capital ucraniana, para mostrar como elas eram e estão — antes e depois da invasão.

Kiev antes e depois da invasão russa

Quatro meses depois do início da guerra, a Unesco já alertava para a destruição de mais de 150 monumentos ou sítios históricos protegidos. "De acordo com as verificações realizadas pelos especialistas, 152 sítios culturais foram parcial ou totalmente destruídos devido aos combates, incluindo 70 edifícios religiosos, 30 edifícios históricos, 18 centros culturais, 15 monumentos, 12 museus e sete bibliotecas", indicou a Unesco, em comunicado. Em Donetsk, contavam-se, à data, 45 locais afectados, em Kharkiv 40 e em Kiev 26.

O Alto-Comissariado das Nações Unidas estima também que há 18 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária, sendo que 14 milhões deverão ter fugido para outras regiões da Ucrânia ou para fora do país. Quem ainda vai ficando nas suas casas são os idosos, que não podem ou não querem sair.

Esta segunda-feira, Joe Biden fez uma visita surpresa a Kiev para reafirmar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Na quarta-feira, reuniu-se em Varsóvia com os governantes da Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia. “Vamos defender literalmente cada centímetro da NATO”, prometeu Biden.

Já Vladimir Putin disse esta quarta-feira, num discurso perante 200 mil pessoas no Estádio Lujniki, em Moscovo, a propósito das celebrações do Dia do Defensor da Pátria, estar "orgulhoso" dos que "lutam na Ucrânia para defender a pátria".