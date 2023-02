Gisele Bündchen volta às capas das revistas. Mas está irreconhecível

No editorial, explica a Vogue, a brasileira foi fotografada “num novo disfarce”. O objectivo, esclarecem, era mesmo que o público não conhecesse as suas “feições angelicais”.

Tom Brady anunciou a retirada da NFL “para sempre”. Já a ex-mulher Gisele Bündchen está definitivamente de volta ao trabalho. A supermodelo está na capa da revista Vogue Itália e aparece irreconhecível. Os seus longos cabelos louros deram lugar a uma peruca vermelha, cor que domina toda a produção editorial. É a primeira capa da brasileira desde o divórcio, anunciado em Outubro passado.

À primeira vista, quem vir a edição italiana da Vogue, de Março dificilmente reconhece Gisele Bündchen — culpa não é só da peruca, mas também da maquilhagem dramática com lábios escarlate. O vestido encarnado é assinado pela Valentino, a casa de moda cuja imagem de marca é precisamente esta cor.

No editorial, explica a Vogue, Bündchen foi fotografada “num novo disfarce”. O objectivo, esclarecem, era mesmo que o público não conhecesse as suas “feições angelicais”, imortalizando “uma Gisele inédita”, uma personagem. Para tal, distorceram um dos seus “pontos fortes”, o cabelo. As fotografias ficaram a cargo de Rafael Pavarotti, brasileiro tal como a supermodelo.“Gisele sai diferente, mas basicamente sempre a mesma”, destacam.

Porquê vestir Gisele de vermelho? “É a força do romantismo, a sacralidade da natureza, o drama e a celebração”, justificam, lembrando a escolha de Valentino Garavani, que decidiu, em 1959, que a “mulher Valentino” vestiria sempre a cor do poder. O director criativo Pierpaolo Piccioli tem dado continuidade a esse legado e acredita que a cor “contém emoções e experiências que têm a ver com o ser humano e suas mil formas”, cita a Vogue.

Noutras fotografias da produção, a supermodelo surge num coordenado mais divertido e com um visual diferente, uma peruca loira. Aí, o protagonista é o vestido em tafetá de Thom Browne, com um gigante laço às bolinhas. Noutro look mais arrojado, Bündchen combina roupa interior em renda da Agent Provocateur e um casaco acetinado, a fazer lembrar os seus tempos de “anjo” na Victoria’s Secret.

Há, ainda, outra versão mais romântica com um vestido de seda transparente da Dolce&Gabbana, que revela a roupa interior cor-de-rosa. São as várias versões de Gisele que, aos 41 anos, prova ser possível continuar a dar cartas na moda.

Na publicação da Vogue Itália, onde é revelada a capa, a brasileira deixou um comentário: “Foi divertido.” Contudo, os fãs não parecem tão agradados. “Esta capa faz com que pareça uma senhora velhinha”, comenta um utilizador. Outro concorda: “Isto é uma desilusão. Esta capa é assustadora. Conseguiram fazer a Gisele parecer uma velha drag queen.”

Recentemente, Bündchen protagonizou também uma campanha das carteiras da casa de luxo Louis Vuitton. Além de a vida profissional ir de vento em popa, há rumores de que no capítulo dos amores já há substituto para Brady. Segundo o site de celebridades Page Six, a supermodelo foi vista a passear a cavalo, na Costa Rica, na companhia de Joaquim Valente, professor brasileiro de jiu-jitsu.

Por estes dias, a supermodelo esteve no Brasil nos festejos do Carnaval. “Foi muito especial voltar ao Carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura”, escreveu no Instagram. Bündchen partilha dois filhos — Benjamin Rein, de 12 anos, e Vivian Lake, de 9 — com Tom Brady, com quem foi casada durante 13 anos.