Gisele Bündchen está de volta à moda, após divórcio de Tom Brady

Há seis anos, Gisele Bündchen trocou as passerelles pela vida de casada. Agora, três meses depois do anúncio do divórcio, a brasileira está de volta ao trabalho, tendo sido apanhada numa sessão de fotografias em Miami, noticiou a revista People.

Bündchen, que foi a modelo mais bem paga do mundo ao longo de 14 anos consecutivos — substituída por Kendall Jenner —, revela que a idade é um posto e nem a sua função de mãe de Benjamin Rein, de 12 anos, e Vivian Lake, de 9, a impede de brilhar.

Após o anúncio do divórcio da estrela da NFL Tom Brady, Bündchen protagonizou uma nova campanha das carteiras da casa de luxo Louis Vuitton. Na promoção da colecção da marca francesa em parceria com a artista japonesa Yayoi Kusama, Gisele surge ao lado de supermodelos como Bella Hadid, Karlie Kloss e Christy Turlington. "Está ocupada, sente-se mais feliz e resolvida do que há muito tempo", confidenciou uma fonte à revista norte-americana, lembrando que a brasileira está como que a "recomeçar a carreira".

Além de a vida profissional ir de vento em popa, há rumores de que no capítulo dos amores já há substituto para Brady. Segundo o site de celebridades Page Six, a supermodelo foi vista a passear a cavalo, na Costa Rica, na companhia do professor brasileiro de jiu-jitsu Joaquim Valente. Fontes próximas de Bündchen negam o romance, mas várias publicações têm fotografado os dois juntos em diversas ocasiões.

O divórcio de Tom Brady foi anunciado em Outubro de 2022, depois de 13 anos de casamento. A modelo disse, então, estar agradecida ao pai dos filhos e garantiu que a separação foi amigável, estando os dois focados no bem-estar das crianças. "A decisão de pôr fim a um casamento nunca é fácil, mas separámo-nos e embora seja, evidentemente, difícil passar por algo assim, sinto-me abençoada pelo tempo que tivemos juntos e desejo sempre o melhor para o Tom", explicou, em comunicado partilhado no Instagram.

Gisele Bündchen tornou-se conhecida por ser um dos "anjos" da marca de roupa interior Victoria's Secret, ao lado de outras brasileiras como Alessandro Ambrosio e Adriana Lima. Em 2021, foi anunciado que os "anjos" não voltariam a pisar a passerelle no mítico desfile anual, por já não fazerem sentido no actual sistema de moda, "cada vez mais inclusivo". A portuguesa Sara Sampaio também fazia parte do clã de "anjos".