Vigília nos Jerónimos: centenas pedem perdão às vítimas de abusos sexuais na Igreja

“Já chega de silêncio.” É com estas palavras que Alexandra Costa e Mariana Jerónimo, mãe e filha, se juntaram esta quarta-feira à vigília silenciosa em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Ainda não eram 21h, hora marcada para o início da oração convocada por um grupo de católicos, e já algumas dezenas de pessoas se concentravam em frente ao monumento. Dali a poucos minutos passavam já a ser centenas.

As velas não foram esquecidas e foram distribuídas por quem chegava. "Vai querer?", perguntava uma das participantes da vigília enquanto se movimentava entre os católicos. As velas eram acesas umas nas outras e passadas a quem nesta noite acorreu à vigília para expressar a solidariedade para com as 4815 vítimas estimadas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal.

Para Alexandra Costa é fácil “separar a fé da hierarquia da Igreja”, conta. "Posso expressar a minha fé sem ter de ir à missa ouvir um padre pregar uma hipocrisia."

“Os abusos sexuais não são uma novidade e a hierarquia, os homens, da Igreja têm sido coniventes com estas situações que decorrem há décadas”, defende ainda Alexandra Costa. “Já toda a gente conhecia, escolheram ignorar”, completa, por sua vez, a filha.

Se para a família esta realidade estava a descoberto “há décadas”, conhecê-la foi, para Domingos Coelho e Marta Boavida, uma surpresa. “Não conhecia esta realidade, não tenho conhecimento de ninguém no meu meio que tenha sido vítima destes abusos”, assevera Marta Boavida.

Dizem que a fé não sai fragilizada, mas antes fortalecida. “É um mal que há em todo o lado, em toda a sociedade”, explica Domingos Coelho. “Vim demonstrar a minha solidariedade total para com as vítimas destes crimes, para as apoiar espiritualmente e mostrar que também não queríamos que algo acontecesse com um irmão nosso ou um filho.”

E Marta Boavida acrescenta que é com tristeza que olha para o relatório publicado pela comissão independente, “principalmente pelos crimes cometidos sobre menores, que tentam seguir o exemplo dos mais velhos”.

A esperança para ambos é que a investigação siga o seu “curso legal”, mas deverá haver uma aposta na prevenção e formação para que relatos como os revelados não se repitam.

Essas mudanças já tinham sido enaltecidas, minutos antes, por Alexandra Costa e Mariana Jerónimo, que pediam um papel mais forte das mulheres na Igreja e a revisão do celibato dos clérigos.

A ideia da vigília em Lisboa partiu de um grupo de católicos e, rapidamente, se estendeu a outros pontos do país, como o Porto, Coimbra, Braga, Santarém e Ponta Delgada. No Porto, também decorreu uma vigília junto aos Clérigos.

De acordo com a organização, a concentração foi marcada para mostrar a vergonha posta a descoberto com a divulgação do relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal.

O relatório da comissão independente foi divulgado na semana passada e a estimativa é que, pelo menos, 4815 crianças foram vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja ao longo dos últimos 72 anos, com 512 testemunhos validados.