Violência doméstica. Mulher morta em Gondomar

Suspeito teria uma relação com a vítima e entregou-se em esquadra de Vila Nova de Gaia

As informações ainda são escassas. As autoridades confirmam, todavia, que uma mulher de 43 anos foi morta no centro de Gondomar e que o suspeito se entregou numa esquadra de Vila Nova de Gaia.

O alerta ecoou na PSP pelas 9h25. A Polícia Judiciária, que tem competência exclusiva neste tipo de crime, foi de imediato accionada. E limita-se a dizer que o crime ocorreu num quadro de violência doméstica.

O suspeito surpreendeu a mulher, com teria uma relação, a trabalhar numa agência de mediação de seguros, na Rua Combatentes da Grande Guerra, situada perto da Câmara Municipal de Gondomar. De acordo com o Jornal de Notícias, ali faria limpezas com regularidade.

Segundo o porta-voz do Comando Metropolitano do Porto, quando a PSP chegou ao local já lá se encontrava uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A vítima apresentava então vários ferimentos provocados por um objecto cortante. A equipa já só conseguiu atestar o óbito.

De acordo com o Portal de Violência Doméstica, gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, só no ano passado o país registou 28 vítimas mortais (24 mulheres e 4 crianças). Nesse período, as várias forças de segurança somaram um total de 30.389 denúncias de crimes desta natureza. Fechando o ano, estavam 1236 pessoas na prisão. Contudo, a reabilitação só chegara a 316.