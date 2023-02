Sp. Braga disposto a limpar a imagem em Florença

Bracarenses jogam em Itália debaixo do peso de uma desvantagem de quatro golos, no play-off da Liga Conferência.

É uma missão quase impossível, mas para ser encarada com seriedade e ambição: o Sp. Braga apresenta-se nesta quinta-feira (20h, SportTV) em Itália, na segunda mão do play-off dos oitavos-de-final da Liga Conferência, com uma pesada desvantagem de quatro golos para anular. Um 0-4 registado no Minho e que deixa a Fiorentina muito próxima do apuramento.

“Queremos priorizar os nossos objectivos e temos a consciência das dificuldades que temos pela frente. A nossa aspiração é vencer o jogo dentro dos valores que temos revelado durante a época, e dentro das capacidades da equipa”, resumiu Artur Jorge, treinador dos bracarenses, sem falar em possível reviravolta mas ressalvando que não há impossíveis.

No jogo da passada semana, a superioridade da Fiorentina foi clara e agravou-se com a expulsão de Vítor Tormena (55’). O Sp. Braga pretende agora discutir a partida noutras bases, mas o técnico dos italianos recusa qualquer cenário de facilitismo, face à diferença na eliminatória.

“O risco é pôr em causa o resultado da primeira mão, onde estivemos bem. Não podemos estragar essa exibição”, aponta Vincenzo Italiano.