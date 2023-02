Sp. Braga com bagagem pesada para viagem a Florença

Italianos venceram tranquilamente por 0-4, com “bis” de Jovic e de Cabral, e têm o acesso aos “oitavos” da Liga Conferência quase garantido.

O Sp. Braga perdeu esta quinta-feira, por 0-4, com a Fiorentina em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Conferência, tendo comprometido seriamente o futuro nas provas europeias.

Na estreia na terceira competição de clubes da UEFA, os bracarenses experimentaram praticamente desde o primeiro minuto muitas dificuldades para contrariarem o futebol dos italianos, que desperdiçaram uma grande oportunidade na primeira investida à área de Matheus.

O ex-Benfica e Real Madrid Luka Jovic - que bisou no encontro - falhou frente ao guarda-redes brasileiro uma ocasião flagrante, permitindo a defesa de Matheus. O Sp. Braga teve que suportar, numa primeira fase, a maior intensidade da formação "viola".

Apesar do regresso de Ricardo Horta, o Sp. Braga não conseguia assumir o jogo, tendo sido forçado a apagar alguns fogos antes de Niakaté e Abel Ruiz terem dado o primeiro sinal de perigo perto da primeira meia hora de jogo, em especial no lance do avançado espanhol, que falhou o golo por muito pouco.

A Fiorentina continuou a explorar todas as hesitações dos minhotos, como uma escorregadela de Matheus, mas só no período de compensação chegou ao golo, por Luka Jovic (45+1'), num cabeceamento a finalizar um cruzamento da esquerda.

Condicionado pelo resultado desfavorável, Artur Jorge apostou em Bruma para a segunda parte. Mas a expulsão de Tormena (55'), na sequência de entrada dura sobre Jovic (lance escrutinado pelo VAR), reduziu drasticamente as possibilidades da equipa portuguesa.

Tanto que apenas cinco minutos volvidos o mesmo Luka Jovic concluiu (60'), em cima da linha, o segundo golo da formação de Florença, após cruzamento de Saponara.

Já sem Jovic em campo, que cedeu o lugar a Arthur Cabral, coube ao brasileiro fechar as contas. Cabral precisou de apenas quatro minutos (79') para elevar os números e de mais uma dúzia para bisar e sentenciar a eliminatória, que ainda contempla uma viagem a Florença, onde o Sp. Braga terá de carregar uma bagagem pesada.