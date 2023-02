“Ninguém dirá que o futebol é desporto de homens”. As reacções ao apuramento de Portugal para o Mundial feminino

Portugal vai estar no Mundial de futebol feminino, no próximo Verão, e a festa rija e as lágrimas, depois da vitória frente aos Camarões, já foram interrompidas para algumas reacções.

António Costa, primeiro-ministro

"Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista"

Parabéns pela enorme conquista!#FIFAWWC #VesteABandeira — António Costa (@antoniocostapm) February 22, 2023

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol

"Todas as gerações vindouras, afirmo-o sem qualquer dúvida, terão sempre como referência o grupo que hoje prestigiou não apenas toda a FPF, mas todo o futebol e o desporto nacionais, assim como o próprio país. A vossa dedicação concretizou um sonho de mais de três décadas e colocou Portugal na única fase final que lhe faltava disputar em 108 anos de história.

Nesta hora do sucesso, envio ainda uma palavra especial a todas as famílias que ajudaram a transformar definitivamente as mentalidades. Hoje, em Portugal, ninguém dirá que o futebol é um desporto de rapazes ou de homens. Ao confiarem as vossas filhas ao futebol nacional, tornaram possível que hoje se diga que Portugal vai ao Campeonato do Mundo".

Francisco Neto, seleccionador nacional

"Foi dia de alguns nervos, mas, acima de tudo, muitas emoções. É uma felicidade imensa, a distribuir por todos os portugueses e todos os clubes que colaboram com estas jogadoras.

Eu disse ali na roda que esta direcção da FPF teve a ousadia de um plano de objectivos de colocar Portugal no euro e no mundial. Concretizámos isso e orgulha-nos muito

Dolores Silva, jogadora

"É difícil expressar o que sentimos neste momento. foi um trabalho de várias gerações. Não temos bem noção da grandeza do que acabámos de fazer. Merecemos muito estar no Mundial e fazer história por Portugal"

Patrícia Morais, jogadora

"É um sonho. Ainda não caí na realidade. É um dos patamares mais altos. Agora é festejar hoje e amanhã, sem nunca parar. Portugal allez!"

Carole Costa, jogadora

"É o dia mais feliz da minha vida e foi o golo mais importante da minha vida"

Jéssica Silva, jogadora

"Acabámos por nos descontrolar um bocadinho, mas é natural. Não foi um jogo perfeito, talvez o menos conseguido desta série.

Isto estava escrito. Estou mesmo feliz, nem sei o que dizer. Cada uma tem a sua história, mas sonhámos muito com isto. É mais um sonho realizado.

Agora cabe às pessoas verem-nos com olhos de ver. Temos muito para dar ao futebol feminino"

Tatiana Pinto, jogadora

"Este sonho vai para todas as gerações que por aqui passaram e por todas as que ainda vão passar. Estamos felizes por podermos mudar o caminho do futebol feminino em Portugal"

Andreia Jacinto, jogadora

"Estamos no Mundial e estamos todas muito felizes. É um dos dias mais felizes da minha vida, senão mesmo o mais feliz".

Mónica Jorge, directora-técnica da selecção

"Muitas gerações sofreram para aguentarem o barco do futebol feminino. Elas merecem (...) vão provocar uma mudança nesta cultura desportiva. Não vamos parar por aqui, sempre nos princípios de paridade e igualdade"