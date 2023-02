Francisco Neto, a voz que comanda o sucesso da selecção feminina

Há quatro anos, Francisco Neto resumia desta forma a evolução e o sucesso crescente da selecção feminina de futebol: “É resultado do trabalho do staff da federação, do trabalho grande dos clubes e das associações, e, acima de tudo, da dedicação e condições que hoje em dia as jogadoras têm. Em Portugal há talento, qualidade e conseguimos reunir tudo isso dentro de campo”. O diagnóstico do seleccionador continua actual e desde esta quarta-feira que ganhou significado acrescido, com o apuramento inédito para a fase final do Campeonato do Mundo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt