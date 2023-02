Crianças ucranianas entre dois mundos: quase dez mil fora do ensino português

As crianças vão entrando no Centro Infantil Vinochok, em Matosinhos, para mais um sábado de actividades organizadas pelo núcleo do Porto da Associação dos Ucranianos de Portugal. Poucas usam disfarce. “O Carnaval não faz parte das tradições da Ucrânia”, explica a coordenadora, Lyudmyla Artysh. Muitas chegaram no último ano, fugindo à guerra. Algumas ainda não estão matriculadas no sistema escolar português, onde os desfiles de Carnaval são regra. Esta manhã, numa aproximação à cultura portuguesa, serão todas desafiadas a fazer máscaras de papel.

