Sim, os fungos podem comer a sua casa. Eis o que deve saber

Removemos uma grande árvore liquidâmbar do nosso jardim da frente, em Santa Cruz, Califórnia, há cerca de três anos, depois de as raízes terem invadido a linha de esgoto e levantado a entrada de betão. O cepo estava moído e tinha vindo a deteriorar-se. Contudo, após as primeiras chuvas da estação, notei que, passados vários dias, um fungo branco tinha rastejado a uma velocidade de pelo menos 30 cm por dia, e o micélio espalhou-se pelo solo circundante. Fica a cerca de três metros da fundação. Identificámo-lo, provisoriamente, como Poria incrassata. Estará a minha casa em perigo? E os canteiros de madeira? Irá afectar as plantações?

