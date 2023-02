Terça na TV: Dois filmes de Catherine Hardwicke, Joanna Lumley pelo mundo e Jon Bon Jovi

Há também Tralala, So Help Me Todd, maratona de Family Guy e O Pequeno Stuart Little.

CINEMA

Já Sinto a Tua Falta

AXN Movies, 21h10

Milly e Jess são amigas inseparáveis desde o dia em que se conheceram. Habituadas a dividir cada detalhe da sua vida, elas cresceram juntas, partilhando alegrias, tristezas, roupas e namorados. Chegadas à idade adulta, Milly casou-se, comprou uma grande casa, teve dois filhos e construiu uma carreira de sucesso; enquanto isso, Jess, que nunca conseguiu engravidar, vive com o companheiro num pequeno barco atracado num canal de Londres.

Após um tratamento longo e difícil, Jess consegue finalmente engravidar. Mas essa felicidade é assombrada com a notícia de que Milly tem cancro da mama num estádio já muito avançado…

Um filme de Catherine Hardwicke com Toni Collette, Drew Barrymore, Dominic Cooper, Paddy Considine, Tyson Ritter, Frances de la Tour e Jacqueline Bisset.

Crepúsculo

AXN White, 21h25

Isabella Swan, 17 anos, vai viver com o pai para Forks, uma pequena cidade e pensa que aí a sua vida tornar-se-á tão aborrecida como o local onde vai morar. Mas, no liceu conhece o misterioso Edward, um rapaz inteligente, divertido e diferente de todos os outros que já conhecera. Entre os dois começa uma sensual e perigosa relação. Edward é vampiro, mas conseguiu até hoje resistir à tentação de beber sangue. Mas agora que encontrou a sua alma gémea, o seu instinto chama-o. Um filme de Catherine Hardwicke saído em 2008, baseado na saga homónima literária de Stephenie Meyer. A seguir, mantendo o foco no romance, o canal passa também Prometo Amar-te, de Michael Sucsy, e Cartas para Julieta, de Gary Winick.

Tralala

RTP1, 00h39

Apresentada fora de competição no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia musical realizada pelos irmãos Arnaud e Jean-Marie Larrieu em 2021. Conta as aventuras de Tralala (Mathieu Amalric), um músico de rua que vive num edifício abandonado em Paris. Quando parte para Lourdes, um conhecido local de peregrinação católica situado na base dos Pirenéus, é acolhido por uma família local que acredita que ele é Pat, o filho desaparecido há vinte anos. Tralala encontra assim a oportunidade de que precisava para uma nova vida.

SÉRIES

So Help Me Todd

Fox Life, 22h20

Marcia Gay Harden é uma advogada séria e minuciosa que contrata o seu filho, interpretado por Skyler Astin, que até sabe o que faz, mas tem um estilo completamente diferente do dela e do resto da família, para como investigador no seu escritório. Esta criação dramática de Scott Prendergast de 2022 chega agora à Fox Life, com um episódio duplo.

Family Guy

Fox Comedy, 14h

Para assinalar o Carnaval, o Fox Comedy faz uma maratona diurna com os seis primeiros episódios da 22.ª temporada de Family Guy, a criação animada de Seth MacFarlane. No primeiro destes episódios, a família Griffin recria O Silêncio dos Inocentes, Beleza Americana e Forrest Gump.

DOCUMENTÁRIOS

Joanna Lumley nas Grandes Cidades do Mundo

RTP2, 20h43

Nesta série documental de três episódios, Joanna Lumley, a actriz britânica com um longo currículo que será sempre associada à Patsy de Absolutely Fabulous, viaja por algumas das metrópoles mais célebres do mundo a conviver com os locais, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais normais aos mais bizarros. No primeiro episódio, vai até Paris, passando nos seguintes por Roma e Berlim.

Frontmen: Jon Bon Jovi

TVCine Edition, 22h

Esta série documental olha para alguns dos mais célebres e icónicos vocalistas e figuras centrais de bandas de rock. Neste episódio, o foco é Jon Bon Jovi, o nome artístico que John Francis Bongiovi Jr. escolheu para ser vocalista dos Bon Jovi.

INFANTIL

O Pequeno Stuart Little (VP)

AXN Movies, 08h20

Os Little (Hugh Laurie e Geena Davis) prometeram ao filho George (Jonathan Lipnicki) que lhe dariam um irmão mais novo e foram ao orfanato com a intenção de adoptar uma criança. Só que trazem um rato chamado Stuart. Realizado por Rob Minkoff, este filme de 1999 foi nomeado para o Óscar de Melhores Efeitos Especiais. A seguir, o canal mostra a sequela de 2002, bem como Os Smurfs 1 e 2, de Raja Gosnell (e Kelly Asbury, no primeiro).