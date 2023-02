Mehran Tamadon e o acto iraniano de torturar

João Canijo não é o único cineasta que está este ano no Festival de Berlim com dois filmes complementares; há um outro caso, o do iraniano Mehran Tamadon, que ao longo da sua carreira tem procurado entender o que anima os fundamentalistas no seu país, e abrir um diálogo entre conterrâneos “pró” e “contra” o regime religioso da República Islâmica. Nesta 73.ª Berlinale, propõe um par de filmes que funcionam como espelhos, ou faces, um do outro, e que têm o mesmo objectivo, certamente utópico, manifestamente idealista, de querer confrontar o regime iraniano com o custo humano das suas políticas, ou, se quisermos, com a sua consciência.

