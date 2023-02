P24. Açores: um modelo para o futuro da direita ou um acordo para não mais repetir?

As possíveis alianças pós-eleitorais voltaram a debate, motivadas pela sondagem que dá uma maioria de direita na Assembleia da República. E com a direita em reconfiguração, a inédita situação dos Açores é encarada como um laboratório político que pode dar pistas para o que aí vem. No arquipélago, o PSD foi o segundo partido mais votado nas regionais de 2020, atrás do PS, mas coligou-se com CDS-PP e PPM para fazer governo e assinou acordos de incidência parlamentar com Iniciativa Liberal (IL) e Chega para garantir a maioria no parlamento açoriano. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO na Região Autónoma dos Açores, Rui Pedro Paiva.

