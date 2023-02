Polícia Marítima resgatou 36 pessoas de naufrágio no Algarve

Entre as 36 vítimas estão quatro crianças, segundo confirmou o comandante da Polícia Marítima de Portimão.

A Polícia Marítima de Portimão resgatou esta segunda-feira 36 pessoas na costa do Algarve, a 600 metros do Farol de Alfanzina, no concelho de Lagoa,​ depois de uma embarcação de recreio ter naufragado.

Destas 36 pessoas, quatro são crianças, segundo confirmou ao PÚBLICO o comandante da Polícia Marítima de Portimão, Rodrigo Gonzalez. As vítimas, que terão sofrido apenas ferimentos ligeiros, estão agora a receber assistência médica.

"Foi uma embarcação marítimo-turística que naufragou. Não está ninguém na água. As pessoas estão a ser avaliadas por uma equipa médica", disse à Renascença o comandante Rodrigo Gonzalez.

O alerta foi dado à Polícia Marítima às 13h21. Pelas 15h30 estavam envolvidos nas operações de salvamento 47 operacionais, apoiados por 15 veículos e uma aeronave.