Portugal vence Roménia e joga em casa nas “meias” do REC 2023

A selecção nacional de râguebi terminou o Grupo B 100% vitoriosa e vai discutir com a Espanha o lugar na final do Rugby Europe Championship.

Em ano de regresso ao Campeonato do Mundo, é mais uma prova da enorme evolução do râguebi português. Portugal concluiu neste domingo a fase de grupos do Rugby Europe Championship (REC) 2023 com três vitórias em três jogos e, dentro de duas semanas, vai receber a Espanha nas meias-finais da principal prova da Rugby Europe.

Mesmo sem contar com jogadores importantes (Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Samuel Marques e Tomás Appleton), os “lobos” foram claramente superiores à Roménia e, com cinco ensaios, garantiram a quarta vitória (38-20) em 28 duelos com os romenos.

Classificação do Grupo B Portugal, 15 pontos

Roménia, 10 pontos

Polónia, 4 pontos

Bélgica, 1 ponto

Após dois triunfos conquistados sem dificuldade contra a Bélgica e a Polónia, a derradeira jornada do Grupo B do REC era o primeiro grande teste para Portugal em 2023 e, a sete meses de disputar em França o Mundial, o XV português voltou a mostrar competência.

Mesmo não entrando bem na partida – o centro romeno Taylor Gontineac fez o sexto ensaio em três jornadas aos 2’ -, Portugal mostrou sempre ter mais qualidade do que a Roménia e ao intervalo, com dois ensaios de Pedro Bettencourt, já vencia por 14-10.

Apesar de ter ficado privado de Jerónimo Portela no minuto 32 – Nuno Sousa Guedes teve que jogar a “10” -, e de um cartão amarelo a Steevy Cerqueira aos 46’, que deixou os “lobos” com menos um jogador por 10 minutos, a equipa portuguesa aumentou a diferença após José Madeira marcar o terceiro ensaio português e, pouco depois, foi Pedro Lucas que, mais uma vez, mostrou uma enorme qualidade na finalização, colocando o marcador em 31-13.

Na primeira vez que conseguiram criar uma plataforma de ataque a cinco metros da linha de ensaio, os romenos colocaram em acção a sua principal arma e, progredindo através dos avançados, reduziram a diferença para 11 pontos (31-20).

Porém, mesmo trocando jogadores no “pack” avançado, Portugal não perdeu o controlo da partida e, na última jogada, chegou ao quinto ensaio, por Duarte Diniz, ficando o resultado final em 38-20.

Com este triunfo claro, Portugal fecha o grupo B com a pontuação máxima (15 pontos) e assegura o estatuto de anfitrião na meia-final: dentro de duas semanas, recebe a Espanha. Com a derrota, a Roménia terá que jogar na Geórgia na outra partida que decidirá quem disputa a final, que está agendada para 18 ou 19 de Março no Estadio Nuevo Vivero, em Badajoz.