Portugal volta a ganhar e garante lugar nas “meias” do REC 2023

Segundo jogo, segunda vitória conquistada sem dificuldades e apuramento para as meias-finais do Rugby Europe Championship (REC) 2023 garantido. Como se esperava, Portugal mostrou neste sábado em Gdynia que é muito superior à Polónia e, com 11 ensaios marcados – Rodrigo Marta e Vincent Pinto conseguiram quatro cada -, ganhou por 3-65, assegurando matematicamente um dos dois primeiros lugares no Grupo B da principal prova organizada pela Rugby Europe. No próximo fim-de-semana, no Estádio Nacional, o “XV” português discutirá com a Roménia a vitória no grupo.

Após derrotar - sem jogar bem - a Bélgica na ronda inaugural (54-17), Portugal viajou até à Polónia com dois reforços importantes (Mike Tadjer e Samuel Marques) e voltou a não precisar de elevar o seu nível de jogo para conseguir um resultado volumoso.

Com apenas 105 segundos, Samuel Marques mostrou toda a sua qualidade e marcou o primeiro ensaio (0-7). A Polónia conseguiu fazer cinco minutos depois os seus únicos pontos no jogo, através de uma penalidade (3-7). No entanto, mesmo permitindo que os polacos conseguissem ter algum domínio territorial, Portugal sempre que aumentava o ritmo cria desequilíbrios na defesa adversária.

Assim, sem serem brilhantes, os “lobos” chegaram ao intervalo com mais quatro ensaios (Rodrigo Marta, Vincent Pinto, Jerónimo Portela e Mike Tadjer), garantindo um dos principais objectivos: o ponto de bónus ofensivo.

No regresso dos balneários, onde o seleccionador nacional Patrice Lagisquet terá pedido mais intensidade aos atletas portugueses, Portugal precisou de nove minutos para fazer mais três ensaios, com os dois pontas, que na próxima época vai representar o mesmo clube francês (US Colomiers) a começarem a assumir o protagonismo: Rodrigo Marta fez toque de meta aos 42’ e 47’; Vincent Pinto aos 49’.

A ganhar por 48-3, Portugal voltou a baixar as rotações e a Polónia resistiu 15 minutos sem sofrer mais ensaios, mas na parte final, com mais duas finalizações de Pinto e uma de Marta na “bola de jogo”, o resultado atingiu a diferença final de 62 pontos (3-65).

Com dez pontos em duas jornadas, Portugal já tem a presença na meia-final assegurada. Dentro de uma semana, no Estádio Nacional, o primeiro grande teste dos “lobos” na prova será a recepção à Roménia, que neste sábado joga na Bélgica – na estreia, os romenos derrotaram em Bucareste a Polónia, por 67-27.

Se os “lobos” venceram o grupo, garantem o estatuto de anfitriões nas meias-finais, onde terão como adversários, com quase toda a certeza, a Geórgia ou a Espanha.

A final do REC 2023 está agendada para 18 ou 19 de Março e terá como palco o Estadio Nuevo Vivero, em Badajoz.