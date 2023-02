Em ritmo de treino, Portugal entra a ganhar no Rugby Europe Championship

Na história dos confrontos entre Portugal e a Bélgica, o maior triunfo da selecção nacional de râguebi tinha sido em 2014, por 13 pontos. No entanto, na estreia portuguesa no Rugby Europe Championship (REC) 2023, a principal competição organizada pela federação europeia, a diferença de valores entre os "lobos" e os belgas foi evidente. Mesmo com algumas baixas e sem ter que elevar muito o ritmo, Portugal marcou oito ensaios e derrotou os “diabos vermelhos”, por 54-17.

A sete meses de começar a disputar o Mundial 2023 em França, Portugal mostrou frente à Bélgica que já está num patamar muito acima de rivais que habitualmente colocavam dificuldades aos portugueses e, no ano de estreia do novo formato do REC – dois grupos de quatro países -, apenas uma hecatombe impedirá os “lobos” de se apurarem para as meias-finais.

Sem Francisco Fernandes e Mike Tadjer (preponderantes para a primeira-linha), e Samuel Marques (fundamental a comandar o jogo português), Portugal precisou de apenas 20 minutos para atingir o grande objectivo da partida: marcar quatro ensaios (Vincent Pinto, Rodrigo Marta, Nicolas Martins e José Lima) e garantir o ponto de bónus ofensivo.

A partir daí, a ganhar por 26-0, ao XV português baixou de intensidade, o que não agradou ao seleccionador nacional Patrice Lagisquet, que demonstrou no final o descontentamento pela “pouca consistência” da equipa.

Por demérito de Portugal, a Bélgica conseguiu equilibrar a partida e, com um ensaio e uma penalidade, reduzir para 16 pontos a diferença ao intervalo (26-10).

A conversa de Lagisquet com os seus jogadores nos balneários resultou numa atitude menos apática dos “lobos” que, de forma natural, marcaram mais quatro ensaios nos primeiros 22 minutos da segunda parte: João Belo, Nuno Sousa Guedes, Pedro Lucas e Lionel Campergue.

Com 54-10 no marcador, Portugal voltou a baixar o ritmo e, já perto do fim, os belgas chegaram ao segundo ensaio, fechando a contagem em 54-17.

No outro jogo do Grupo B do REC 2023, a Roménia, como se previa, não teve grandes dificuldades para conseguir somar uma vitória com ponto de bónus ofensivo. Em Bucareste, contra a Polónia que pela primeira vez disputa a principal divisão da Rugby Europe, os romenos marcaram 11 ensaios, contra três dos polacos, garantindo um triunfo claro, por 67-27.

No próximo sábado, Portugal joga na Polónia (10h45), enquanto a Roménia defronta em Bruxelas a Bélgica (17h30).

No Grupo A, os dois encontros da ronda inaugural apenas serão disputados neste domingo: Geórgia-Alemanha (9h00) e Espanha-Países Baixos (11h45).

Escócia vence em Twickenham

Neste sábado arrancou também mais uma edição do Torneio das Seis Nações, com duas vitórias forasteiras. O País de Gales, que será o primeiro adversário de Portugal no Mundial 2023, foi batido em casa pela Irlanda, líder do ranking mundial: 10-34.

Mais surpreendente, foi o triunfo da Escócia que, em Twickenham, a catedral do râguebi inglês, venceu a Inglaterra (23-29). A primeira ronda fica fechada neste domingo, com a deslocação da França a Itália (15h, Sporttv6).