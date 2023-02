Um Dão supimpa de cuba de cimento

Houve um tempo em que os depósitos de vinho em cimento eram muito populares, sobretudo em adegas cooperativas. Com o advento das cubas de inox, mais fáceis de limpar e de mover, foram caindo em desuso. Mas, hoje, com a diabolização das durante muito tempo amadas barricas de carvalho de pequenas dimensões, as cubas de cimento voltam a estar na moda. Juntamente com as ânforas de barro, são a adoração de muitos produtores, em especial daqueles que estão em contracorrente com a era dos vinhos Parker e mais próximos da via alternativa e hippie nos vinhos.

