Irão as eleições líbias marcadas para Dezembro de 2021 realizar-se em 2023?

Apesar do optimismo desarmante de Emad al-Trabelsi, ministro do Interior do governo interino de unidade de Abdul Hamid Dbeibé (há outro) na Líbia, entrevistado pelo PÚBLICO em Lisboa, persistem muitas dúvidas sobre a capacidade das partes em disputa de se entenderem de forma a permitir a realização de eleições presidenciais e parlamentares num curto prazo, uma votação fundamental para a estabilidade futura do país, que hoje vive sob diferentes governações e não tem nenhuma liderança considerada legítima pela generalidade da população.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt