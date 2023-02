Fredrik Aursnes, um médio que domina a arte de descomplicar

Como qualquer outro reforço, Fredrik Aursnes teve de cumprir uma série de formalidades burocráticas na altura da apresentação no Benfica, no Verão passado. Mas o norueguês teve também de fazer um esforço extra, quando foi instado a publicar um vídeo nos canais de comunicação do clube a explicar como se pronuncia correctamente o apelido. “Auschness, é fácil”, descomplicou. E esse é talvez o maior atributo do seu futebol, uma invulgar capacidade para simplificar o que parece complexo.

