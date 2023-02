Carlos Cortes é o novo bastonário da Ordem dos Médicos

Carlos Cortes é o 16.º bastonário da Ordem dos Médicos, depois de vencer as eleições com 57% dos votos. O patologista clínico de 53 anos que vai suceder a Miguel Guimarães tomará posse em 14 de Março.

As urnas fecharam às 19h desta quinta-feira e, de acordo com os resultados provisórios, Carlos Cortes foi eleito com 11.176 votos, enquanto Rui Nunes, o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto que ficou em segundo lugar na primeira volta das eleições, obteve 6867 votos. A eleição foi pouco participada: votaram apenas 19.312 dos mais de 61 mil médicos inscritos na ordem.

Nascido em Lisboa, Carlos Cortes foi estudar para a Universidade de Coimbra, onde se formou em Medicina. Optou pela especialidade de Patologia Clínica, subespecializou-se em microbiologia médica, fez uma pós-graduação em gestão e direcção em saúde, e é actualmente director do serviço de patologia clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo (que junta os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas).

O patologista conhece por dentro a Ordem dos Médicos, uma vez que preside à Secção Regional do Centro desde 2014 e foi coordenador do Conselho Nacional de Pós-Graduação, órgão com responsabilidades no internato. Na secção regional, criou um gabinete de apoio aos médicos em situação de burnout ou vítimas de violência física ou psicológica.

Na apresentação da sua candidatura, sublinhou que pretende ser “um bastonário de proximidade e de intervenção” e “um provedor do doente” e prometeu modernizar a OM, tornando-a “menos burocratizada, através de um processo de transformação digital dos seus serviços e da reformulação da organização interna.

​Comprometeu-se ainda a criar a “academia OM”, que será “um centro de formação para todos os médicos nas mais diversas áreas”. Defende também uma revisão do modelo de internato médico e o reforço do Gabinete Nacional de Apoio ao Médico.

Na extensa lista das suas propostas, figura igualmente a criação de novos instrumentos de ligação dos centros de saúde aos hospitais para melhorar a articulação da rede dos cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que poderá ser desenvolvida através de “gestores do doente”.