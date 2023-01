Eleições na Ordem dos Médicos: Carlos Cortes e Rui Nunes vão à segunda volta

Com seis candidatos ao lugar de bastonário da Ordem dos Médicos, os resultados provisórios ditaram que é preciso uma segunda volta para decidir quem irá substituir o actual bastonário Miguel Guimarães no cargo. Os médicos Carlos Cortes, actual presidente da secção regional do Centro, e Rui Nunes, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, são os dois candidatos que vão à segunda volta.

Segundo as regras, é preciso que exista maioria absoluta na votação para a escolha do bastonário. E nenhum dos seis candidatos o conseguiu, passando os dois mais votados à segunda fase. As urnas encerraram às 19 horas desta quinta-feira e segundo os resultados provisórios, confirmados pelo bastonário Miguel Guimarães ao PÚBLICO, Carlos Cortes conseguiu 28% dos votos, Rui Nunes 18,7%, Alexandre Valentim Lourenço 17,7%, Bruno Maia 15,5%, Jaime Branco 10,7% e Fausto Pinto 9,2%.

No total, votaram 23.634 médicos, o que corresponde a 38,6% dos clínicos inscritos na Ordem. Houve 8% de votos em branco. Segue-se agora um período de sete dias em que os resultados podem ser contestados.

De acordo com o calendário eleitoral, a segunda volta das eleições para o cargo de bastonário realiza-se entre os dias 7 e 16 de Fevereiro. A tomada de posse do novo bastonário acontecerá 30 dias depois de se conhecerem esses resultados.

Além do cargo a bastonário, outros órgãos estiveram a votação, nomeadamente a escolha de quem serão os novos presidentes das secções regionais. Neste caso, não é necessária uma maioria absoluta. No Norte ganhou a lista liderada por Eurico Castro Alves, no Centro a de Vítor Veríssimo (que foi lista única a votação) e no Sul a lista liderada por Paulo Simões.