Sure, cantam os Twist Connection num videoclipe que anuncia uma nova digressão

É mais um videoclipe do álbum Anywhere But Here, o quarto álbum dos The Twist Connection lançado nas plataformas digitais e às lojas em Setembro de 2022. Já tinham sido publicados Dumb, em Junho desse ano, e Anywhere but here, com single em Agosto e videoclipe em Setembro. Agora é a vez de Sure, num momento em que esta banda de Coimbra anuncia uma digressão por vários palcos em Abril e Maio, antecedidos, em maço, do lançamento em vinil de Anywhere But Here. Este, segundo anunciam os sues promotores, terá um tema extra, I Can’t Untie You, a acrescer ao alinhamento original de um álbum que contou com participações de vários convidados especiais: Boz Boorer (Morrissey, Polecats, Bowie), Gregg Foreman (Delta 72, Cat Power, Alan Vega), Michael Purkhiser (The Action) e Miguel Padilha (Wipeout Beat).

Em Abril, os The Twist Connection actuarão primeiro em Castelo Branco (dia 6, no Cine Teatro Avenida), depois em Braga (dia 21, no Lustre), em Coimbra (dia 22, Vinyl Boutique) e Porto (28, Barracuda), tendo nos primeiros três Boz Boorer como convidado. Que estará também presente no concerto de dia 6 de Maio no Barreiro, na ADAO (Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios). Até à data, os The Twist Connection já publicaram quatro álbuns de originais: Stranded Downtown (2016), The Twist Connection (2018), Is That Real? (2020) e Anywhere But Here (2022). O videoclipe de Sure, agora em estreia, foi realizado por Sérgio Cardoso, baixista do trio, que se completa com Kaló (Carlos Mendes) na bateria e voz e Samuel Silva na guitarra.