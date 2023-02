Já pegou seu ônibus hoje? Ou vai pegar o bonde?

Talvez entusiasmado pela aproximação à época carnavalesca que atravessamos, um colunista com publicação regular em Portugal e no Brasil estampou em dois artigos (um cá e outro lá) uma mesma ideia: o “aumento de brasileiros em Portugal antecipa nova era para a língua portuguesa” (e é este o título do artigo de opinião que publicou na Folha de S. Paulo, no passado dia 8), pois neste momento “a vida [por cá] acontece cada vez mais em ônibus que nos autocarros e a sede mata-se cada vez mais na geladeira que no frigorífico”, como escreveu no Jornal de Notícias de dia 9. Tal colunista, José Manuel Diogo (fundador da Associação Portugal Brasil 200 anos), diz que “a nova proporcionalidade na convivência de falantes no território português confronta a língua e os seus estudiosos com uma necessidade de reinvenção”. E explica como: “Em uma primeira fase – já em curso – ela ocorre por apropriação de palavras e expressões brasileiras pelos portugueses, sobretudo por crianças e adolescentes. Mas brevemente, por imperativos de coabitação, será necessário definir-lhe um novo momento normativo”.

