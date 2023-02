PGR põe em causa legalidade da greve dos professores convocada pelo Stop

O parecer que o Ministério da Educação (ME) solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre duas das greves dos professores em curso nos últimos meses põe em causa a legalidade como tem sido feito o protesto promovido pelo Sindicato de Todos os Professores (Stop), anunciou esta quarta-feira a tutela. O documento compara a greve que dura desde o início de Dezembro a uma greve "self-service".

No parecer a que o PÚBLICO teve acesso, o Conselho Consultivo da PGR declara que “não pode concluir” a “existência de ‘greve abusiva’”, ainda que considera haver “exiguidade factual” na matéria que analisou. No entanto, não tem dúvidas que a forma como vem sendo feita a greve do Stop põe “afecta a legalidade do exercício do direito de greve na sua execução”. Em causa está o facto de a forma como a greve vem sendo concretizada não respeitar o que consta no aviso prévio.

A informação foi comunicada pelo ME aos sindicatos, no início da reunião negocial que decorre na tarde desta quarta-feira e tornada pública, se seguida, em comunicado. Segundo essa nota, o parecer do conselho consultivo da PGR é “claro” quando refere que executar a greve nos termos que têm sido seguidos pelo Stop, “afecta a respectiva legalidade do exercício deste direito”.

Em concreto, o parecer detecta “uma divergência entre os avisos prévios de greve enviados ao Ministério da Educação, que referiam que a greve corresponderia à jornada diária de trabalho, e a informação aos docentes, designada “FAQ Greve 2022”, publicada no sítio da internet do sindicato Stop”.

Aí afirma-se que é possível aos docentes “decidirem a concreta duração do período em que aderem à greve, tornando-a, nesses casos, numa greve com características similares às da greve self-service”.

Em 2018, a PGR considerou “ilícitas” as greves self-service dos enfermeiros e também dos trabalhadores dos registos e notariado.

Diz a PGR que, se cada docente “decidir o dia, o tempo e a concreta duração dos períodos de adesão à greve, numa gestão individual, deve-se concluir que se está perante uma greve com características similares às das greves self-service”.

No mesmo sentido, a marcação sucessiva de greves, “com o mesmo objecto e amplitude, para cada dia consecutivo de trabalho num período de cerca de mês e meio”, nota o parecer, “parece constituir o expediente para que cada uma destas sucessivas greves fosse considerada e tratada como se uma nova greve se tratasse”. Deste modo, os trabalhadores podiam a cada dia “começar e interromper ou iniciar mais tarde a greve sempre e conforme entendessem”.

Face às conclusões apresentadas, os professores que tenham feito greve “incorrem no regime de faltas injustificadas”, avisa a PGR. A perda salarial dos trabalhadores em greve “deve ser calculada não só pelo tempo “formal” de abstenção individual, mas também pelo tempo material dessa abstenção”.

O PÚBLICO questionou, entretanto, o ME se este vai considerar injustificadas as faltas dos trabalhadores que aderiram à greve nos últimos meses, ainda aguardando resposta. Também foi perguntado de que forma é que os serviços do ministério estão a fazer o desconto da greve nos salários dos docentes. Isto é, se está a ser retirado apenas o período em que efectivamente não deram aulas, ou todo o dia de greve a que se refere cada pré-aviso.

O parecer do Conselho Consultivo da PGR “será homologado” pelo ministro da Educação, anuncia ainda a tutela, “daí decorrendo que a execução da greve deverá respeitar os pré-avisos apresentados pelas organizações sindicais, em respeito pela legislação que enquadra o direito à greve, enquanto direito fundamental dos trabalhadores”.

No início de Janeiro, o ME anunciou ter pedido um parecer jurídico à PGR sobre a "legalidade da forma de execução das greves de professores em curso", conforme refere a resposta escrita da tutela enviada ao PÚBLICO na ocasião. Em causa estão as greves convocadas pelo Sindicato de todos os Profissionais de Educação (Stop) e pelo SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores.

Desde 9 de Dezembro que o Stop convocou uma greve por tempo indeterminado, cujos pré-avisos foram sendo renovados e mantêm-se activos, pelo menos, até 10 de Março. Desde Janeiro, a paralisação passou também a incluir os não docentes. Já o SIPE teve uma greve parcial ao primeiro tempo de cada docente convocada desde 3 de Janeiro e que terminou na semana passada.