Quarto número do jornal Artéria chega com o PÚBLICO do próximo sábado

O projecto de informação comunitária Artéria, lançado pelo PÚBLICO em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem nova edição em papel — gratuita com o jornal de 18 de Fevereiro

Num país em que o envelhecimento é uma realidade, saúdam-se as iniciativas que tirem os mais velhos de casa, de um certo isolamento ou apatia. É o caso do projecto A Avó Veio Trabalhar, um ateliê que promove o envelhecimento activo. E criativo. Localizado no número 10 do Largo Mendonça e Costa, junto à Rua Morais Soares, conta com 75 voluntárias, com idades compreendidas entre os 65 e os 87 anos. Produzem colecções “fora da caixa” posteriormente vendidas ao público nacional e internacional.

É este o tema de capa do jornal Artéria, que chegará às bancas já este sábado, com a edição do dia do PÚBLICO. Nas suas 24 páginas tem também destaque o teatro amador, através de uma viagem aos bastidores de cinco companhias lisboetas. Eurico Lopes, encenador da companhia teatroàparte (criada em 1997, na Associação de Residentes de Telheiras) diz que este “é um grupo amador, mas muito profissional”. E acrescenta: “Tomara muitos profissionais estarem com esta postura e este amor. Amador é disso mesmo, de amor ao teatro. E é um grande orgulho e um privilégio estar a trabalhar com estas pessoas.”

Merece também referência um artigo da finlandesa Jarna Piippo. Jarna, de 56 anos, vive em Helsínquia, mas nunca esqueceu Lisboa, onde estudou há mais de três décadas. Esta professora e tradutora ofereceu ao Artéria um relato (e uma série de imagens) que é também um excelente exercício de memória. O retrato de outra época e de uma outra cidade.

Além destes temas, há ainda espaço para uma conversa sobre as renovadas piscinas da Penha de França, uma entrevista com João Seixas, professor, investigador da Universidade Nova e autor do livro Lisboa em Metamorfose e ainda várias crónicas e um ensaio fotográfico em torno das sombras de Lisboa.

Recorde-se que o Artéria é um projecto de jornalismo comunitário – e vive, por isso, de voluntários. Quem tiver interesse em fazer parte deste projecto e contar as histórias sobre a sua Lisboa pode enviar um e-mail para arteria@publico.pt, dando conta de como pretende dar o seu contributo. Todos os e-mails serão respondidos.