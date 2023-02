Benfica é o clube do mundo que mais valor cria na sua academia

Este ranking, mesmo sendo falível em matéria de valores, permite atestar a forma como os clubes portugueses conseguem explorar as suas academias e criar talento de primeiro nível.

Há uma semana, o Observatório do Futebol (CIES) destacou o Benfica na arte de bem comprar e melhor vender. Nesta quarta-feira, destaca os “encarnados” no valor estimado dos jogadores formados no clube.

O CIES fez um ranking que estima o valor de transferência de jogadores de mais de 50 campeonatos, sob o preceito de terem jogado pelo menos três anos no clube entre os 15 e os 21 anos. E o Benfica, com “canteranos” estimados em 670 milhões de euros, é o clube cujos activos formados no Seixal mais valem em conjunto.

Este é um valor dividido por 104 atletas espalhados pelo mundo, 20 deles ainda ligados ao Benfica. Um deles, Gonçalo Ramos, foi mesmo o jogador utilizado pelo CIES como rosto da publicação do ranking.

A seguir ao Benfica segue o Chelsea, com valor estimado de 630 milhões de euros, e o Barcelona, com 581.

Numa posição interessante surge o Sporting, que fecha o top 10, com 399 milhões de euros. O FC Porto aparece pouco depois e encerra o top 15, com 350.

Este ranking tem, na prática, um significado relativo, já que é feito com valores de transferências estimados – e sabe-se como o mercado de compra e venda de jogadores promove surpresas e negócios estranhamente avultados ou estranhamente modestos.

Em todo o caso, o levantamento do CIES, mesmo sendo falível em matéria de valores, permite atestar a forma como os clubes portugueses conseguem explorar o valor das suas academias e alavancar a tesouraria com recurso aos jogadores formados dentro de portas.