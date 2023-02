Nos últimos cinco anos, nenhum clube no mundo fez dinheiro como o Benfica

Há mais três clubes portugueses no “top 10” do balanço entre compras e vendas de jogadores. Os ingleses, por outro lado, são os que mais gastam.

Um total de 370 milhões de euros nos últimos cinco anos. Foi este o lucro que o Benfica viu entrar na tesouraria do clube proveniente do balanço entre receitas e gastos com transferências de jogadores, maquia que coloca o clube no topo do mundo neste parâmetro – algo que não é uma surpresa, tal como foi evidenciado neste artigo de 2022.

Segundo o levantamento lançado nesta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), o clube português é aquele que tem um resultado positivo maior, superando os 308 milhões de euros do Lille, os 292 do Ajax, os 287 do Salzburgo e os 268 do Sporting. No “top 10” surgem também o FC Porto (178 milhões) e o Sp. Braga (142), em oitavo e nono lugares.

A liderança destacada dos “encarnados”, tal como sustentado pelo CIES, tem um impacto claro da venda de Enzo Fernández, que movimentou 121 milhões de euros. Também o negócio de Darwin Núñez contribuiu de forma evidente para estes valores.

Comprar barato e vender caro

A lista mostra também que é preciso chegar ao décimo lugar para encontrar um clube dos “big 3” – campeonatos inglês, italiano e espanhol –, com a presença da Udinese. Mas trata-se de um oásis, já que só no 17.º lugar a lógica se repete, com o lucro do Watford.

Daqui se pode concluir de forma evidente que o mercado de compra e venda de jogadores produz lucros, sobretudo, em clubes e Ligas de segunda linha, sob o paradigma formar/comprar barato, para vender caro.

É preciso chegar ao lugar 61 para encontrar um dos “tubarões”: o Inter de Milão, com um resultado negativo de 52 milhões de euros.

No pólo oposto, o Chelsea é o clube com resultado líquido mais negativo, com quase 750 milhões de euros de défice.

Seguem-se o Manchester United e o Arsenal. Em rigor, segue um batalhão de britânicos, já que Tottenham, West Ham, Newcastle, Aston Villa e Wolverhampton completam o “top 8”.