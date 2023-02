Depois de Catarina, Mariana. Com 36 anos, Mortágua prepara-se para assumir a coordenação do Bloco de Esquerda (BE), na próxima Convenção Nacional do partido, em Maio, numa mudança de ciclo político que, ao mesmo tempo, assegura que a liderança se mantém no feminino e seja jovem.

