Bloquistas garantem união e deixam agradecimentos a Catarina Martins

Começam a chover as reacções à saída de Catarina Martins da liderança do Bloco de Esquerda (BE), com agradecimentos e garantias de que não só o partido permanece unido, como de que a líder cessante não foi forçada a sair, tendo aliás reunido o apoio dos bloquistas para ficar.

Marisa Matias, eurodeputada e ex-candidata presidencial do BE, diz não ter ficado surpreendida com o anúncio de Catarina Martins, a quem deixa elogios. "Estou solidária com a sua decisão, tal como estaria se continuasse". "Pegou no partido numa altura particularmente difícil e fez dele um espaço político mais relevante. Devemos-lhe muito". afirmou, em declarações ao PÚBLICO.

Para o futuro, Marisa Matias defende que o BE "ultrapasse algumas derrotas eleitorais que são responsabilidade colectiva" e que o partido "esteja em permanente mudança, no alargamento da base de apoio e em articulação com movimentos sociais". Segundo a eurodeputada, isto já vinha a ser feito pela direcção de Catarina Martins. "Não é uma mudança de fundo, radical", garante.

Numa publicação no Twitter, a deputada Joana Mortágua assegura, por sua vez, que Catarina Martins mantém "o apoio de um partido unido", sublinhando que a coordenadora "sai porque quer, porque acha que é o melhor para o Bloco". E diz, tal como Catarina Martins, que o partido continuará "a contar com ela".

Já Mariana Mortágua, que o PÚBLICO apurou que se deverá candidatar à sucessão de Catarina Martins, deixou um simples "obrigada" e uma certeza à ex-líder: "Conta connosco porque contamos sempre contigo", disse no Twitter.

Através das redes sociais, Isabel Pires, deputada municipal de Lisboa que assumirá funções como deputada na Assembleia da República em substituição de José Soeiro durante quatro meses, assinala que durante a década de liderança de Catarina Martins "o partido cresceu e se uniu". "Foi muito trabalho conjunto e muita luta. Dizer obrigada soa a pouco, até porque a Catarina Martins é daqui e continuamos a contar com ela!", afirmou.

Por seu lado, José Gusmão, eurodeputado do BE, lembra que a bloquista "assumiu a liderança do BE num dos momentos mais difíceis" e atribui-lhe o "desafio a [António] Costa" para avançar com a solução da "geringonça" que "permitiu tirar a direita do poder e recuperar direitos que agora a maioria absoluta destrói". "Não há despedidas. Sabemos que a Catarina continua connosco e com as pessoas", declarou.

Mudança no BE "faz parte da vida", diz Marcelo

Também o Presidente da República, em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, deixou um "cumprimento" à coordenadora e considerou que "faz parte da vida da democracia os partidos mudarem". Num pedido mais alargado de reformulação das forças políticas da oposição perante a maioria absoluta, Marcelo afirmou que os partidos da esquerda à direita têm de "pensar qual é o seu papel no futuro, que alternativas oferecem" porque a "maioria absoluta não é poder absoluto".

"É preciso que os portugueses olhem e digam: 'temos aqui alternativas para o caso de nos sentirmos cansados'", disse, sublinhando que era "inevitável" que os partidos renovassem as suas lideranças. Catarina Martins é o quinto rosto, dos partidos que tinham assento parlamentar até às legislativas de 2022, a abandonar a liderança.

Apesar do apoio interno a Catarina Martins, em particular, por parte dos dirigentes do partido, que têm vindo a reiterar que a coordenadora teria condições para se manter em funções caso quisesse e que rejeitam, aliás, que tenha existido qualquer pressão para a bloquista sair, a ainda líder do Bloco acabou mesmo por decidir passar a pasta. Fê-lo em resposta ao novo ciclo político lançado pela maioria absoluta conquistada pelo PS no ano passado e em preparação do próximo ciclo eleitoral, que deverá ser assumido por Mariana Mortágua.

Ao que o PÚBLICO apurou, o nome será consensual entre a direcção e até no partido, não se esperando, por isso, grandes embates na próxima convenção nacional, a 27 e 28 de Maio, embora a linha crítica do partido, a Convergência, já tenha anunciado que irá apresentar uma lista alternativa à direcção bloquista.

Por enquanto, Catarina Martins continuará em funções até à convenção em que será escolhida a direcção e a orientação política ara o futuro próximo do BE. Apesar da mudança ao nível da coordenação, o resto da direcção deverá manter-se sem grandes alterações, apurou o PÚBLICO. Com Helena Pereira