Tu e Eu, uma história ilustrada sobre o “nós”

Ana Rita Robalo expõe, desde 11 de Fevereiro, na Padaria Águas-Furtadas, no Porto, um novo trabalho que se debruça sobre o “nós”.

Para este trabalho, que surgiu “mesmo a tempo do Dia dos Namorados”, a artista de 29 anos inspirou-se nela própria e no marido para desenvolver uma sequência de ilustrações que retrata “muito do quotidiano enquanto casal", mas também outros momentos que idealizou a pensar “noutros casais que possam passar pela mesma experiência e identificarem-se”.

Esta colecção de ilustrações pode ser vista separadamente, “como uma narrativa sem princípio, meio e fim”, ou por ordem para entender a “história que tenta contar sobre a vida deste casal”.

Ana Rita projecta muitas das suas vivências naquela que é uma exposição dedicada “ao nós” por, apesar de ser “algo tão pessoal”, incluir toda a gente. “Daí o tu e eu, cria o nós: eu, o meu marido e todos aqueles que se vêem ali retratados”, conta a artista freelancer. “Acho que fazemos sempre tudo melhor com as pessoas, temos mais prazer quando partilhamos experiências com alguém”, conclui. Espera assim que estas obras, que poderiam ser egoístas, não sejam apenas para ela, mas também “para a cara-metade e todos aquelas que desejam vivê-la”.

Ana Rita Robalo iniciou esta compilação em 2016, altura em que começou um curso de ilustração e descobriu a “harmonia entre o lápis azul e laranja”, o que a levou a desenvolver “pequenos desenhos em lápis e digital que ilustrassem o tema”.

A entrada para Tu e Eu é livre e pode ser visitada na Padaria Águas-Furtadas, até dia 10 de Março, de segunda a domingo, entre as 10h e as 14h e as 15h e as 19h. Ana Rita Robalo nasceu em 1993 no Luxemburgo, onde cresceu até partir para Portugal. É artista freelancer e faz o seu percurso em pintura, desenho, design e ilustração. Com este projecto, planeia, ainda, lançar um livro que compile as ilustrações e “conte esta história”.

Texto editado por Amanda Ribeiro